День города в Хабаровске 31 мая 2025 года — куда сходить

31 мая 2025 года Хабаровск встретит свой 167-й день рождения разнообразными событиями на любой вкус, которые порадуют жителей и гостей города всех возрастов. В этот день в краевой столице пройдут спортивные забеги, творческие фестивали, музыкальные концерты и выставки. В программу входят как масштабные уличные акции, так и культурные ивенты. Праздник обещает быть насыщенным для каждого, кто решит присоединиться к торжеству.
Для тех, кто задаётся вопросом, куда сходить на День города, hab.aif.ru предлагает подборку самых ярких и интересных мероприятий.
Утро начинается со спорта: «Зелёный марафон» на набережной.
Праздничный день откроется спортивным событием на стадионе имени Ленина. В 10:00 стартует ежегодный благотворительный забег «Зелёный марафон», организованный Сбером. Маршрут проложен по живописной набережной Адмирала Невельского, вдоль легкоатлетического манежа и открытого бассейна. Участникам предлагаются дистанции на выбор: от 420 метров для детей до 14 лет до 4,2 километра для более опытных бегунов. В программе также предусмотрены забеги с собаками, экологические инициативы и социальные акции.
Участие бесплатное, однако при регистрации на сайте можно сделать благотворительный взнос, который будет направлен в фонд «Вклад в будущее» для поддержки инклюзивного образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
Творчество и креатив на городских прудах: «Абычный осьминог-маркет».
Параллельно с забегом, в 10:00 на городских прудах, в районе перекрёстка улиц Уссурийский бульвар, Дикопольцева и Пушкина, начнётся «Абычный осьминог-маркет». Это мероприятие, которое продлится до 1 июня, превратит территорию в центр уличной культуры. На ярмарке соберутся местные мастера, художники, музыканты и уличные артисты. Посетители смогут приобрести авторские изделия, насладиться перформансами, потанцевать под открытым небом и полюбоваться поющими фонтанами. Атмосфера маркета наполнит пространство праздничным настроением и подарит возможность почувствовать летнюю свободу.
Благотворительный концерт у фонтана «Одуванчик».
В полдень, с 12:00 до 13:00, на городских прудах у фонтана «Одуванчик» Общественная палата Хабаровска организует благотворительный концерт. На сцене выступят творческие коллективы, прозвучат поздравления, а также будет проведена лотерея с розыгрышем призов. Участие в лотерее станет не только возможностью выиграть подарок, но и способом внести вклад в доброе дело: минимальный взнос составляет 167 рублей, и все средства направят на поддержку благотворительных организаций. Концерт создаст тёплую атмосферу, объединяя горожан в стремлении помочь тем, кто нуждается в поддержке.
Выставка ретро-автомобилей у ЦУМа: путешествие в прошлое.
Для ценителей истории и техники с 14:00 до 18:00 у здания ЦУМа автоклуб «80» представит выставку ретро-автомобилей. На площадке будут выставлены культовые машины 70−80-х годов XX века, среди которых Pontiac Firebird TransAm, BMW 528, Toyota Corolla Levin и Toyota Supra. Эти автомобили, ставшие легендами, позволят гостям окунуться в эпоху, когда стиль и мощь определяли дух времени. Посетители смогут рассмотреть детали, пообщаться с владельцами и сделать памятные фотографии на фоне раритетных моделей.
Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» на улице Муравьёва-Амурского.
С 15:00 до 18:00 улица Муравьёва-Амурского станет эпицентром творчества благодаря арт-фестивалю «Счастливый Хабаровск». Шесть кварталов превратятся в интерактивные зоны, где разместятся мастер-классы, фотозоны, игровые программы и дегустации. Один из кварталов посвятят патриотической тематике: здесь будут организованы фотовыставки, выступления клубов реконструкции и концертная площадка.
Гости смогут принять участие в создании открыток для участников СВО, написать письма солдатам или передать гуманитарную помощь. Для удобства посетителей мэрия заранее предупреждает, что с 13:00 до 20:00 движение по улице Муравьёва-Амурского от улицы Дзержинского до улицы Шевченко будет перекрыто.
Шоу-турнир «Игры орков. Племя силы» в сердце города.
В это же время, в 15:00, на улице Муравьёва-Амурского, в районе кинотеатра «Гигант», начнётся шоу-турнир по силовому экстриму «Игры орков. Племя силы». На арене под открытым небом соберутся сильнейшие атлеты Дальнего Востока, чтобы пройти четыре сложных испытания. Судить соревнования будет Михаил Шивляков, известный как «Русский солдат» и рекордсмен мира в становой тяге. Зрителей ждут не только состязания, но и необычные конкурсы, такие как «Боевой раскрас» и «Грибное пиво», а также попытка установить национальный рекорд. Вход на мероприятие свободный.
Поход к Анюйским столбам: единение с природой.
Тем, кто предпочитает природные пейзажи городским площадкам, организаторы предлагают отправиться в поход к Анюйским столбам Надгэ 31 мая. Это природное чудо в тайге Хабаровского края доступно для исследования пешком, с возможностью подняться на вершины со снаряжением или добраться до места на катамаране.
Участники могут выбрать однодневный или двухдневный формат путешествия. Организаторы подготовили маршруты и сплав-средства, чтобы гости могли сосредоточиться на созерцании красот тайги, свежем воздухе и атмосфере наступающего лета.
Вечер музыки и патриотизма: фестиваль «Амурские волны».
Для поклонников музыкальных традиций с 30 по 31 мая в СЗК «Платинум Арена» на улице Дикопольцева, 12, проходит Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Основная программа запланирована на 19:00 в оба дня. На сцене выступят военные оркестры из России и зарубежья, исполняющие как классические марши, так и современные аранжировки. Грандиозное дефиле-представление объединит строгую дисциплину и художественную выразительность, создавая вдохновляющее зрелище, наполненное патриотическим духом.
Праздничный концерт на Комсомольской площади.
Вечер 31 мая завершится масштабным концертом на Комсомольской площади, который начнётся в 18:00 и продлится до 23:00. В программе выступления лучших творческих коллективов города.
С 18:00 до 18:40 на сцену выйдет группа «Камни».
С 18:50 до 19:20 публику порадует группа Battle Naggets.
С 19:30 до 20:00 выступит кавер-группа «Вишнёвый коктейль».
С 20:10 до 20:30 своё творчество представит солист Сателлит.
С 20:40 до 21:20 выступит группа «Клим Ворошилов».
С 21:30 до 22:00 будет петь группа «Моё дело».
Завершит вечер выступление Заслуженного артиста Российской Федерации Алексея Глызина с 22:20 до 23:00.
День рождения кинотеатра «Хабаровск»: юмор и музыка.
Тем, кто ищет вечерний досуг в более камерной обстановке, кинотеатр «Хабаровск» на улице Стрельникова, 4, предлагает отметить свой 12-й день рождения. Праздничная программа начнётся в 19:00 в боулинг-баре. Гостей ждут выступления комиков Михаила Попугаева, Александра Худиева и Александра Кангосина, а также музыка от диджея и тёплая атмосфера под руководством ведущего. Организаторы обещают сюрпризы, а для желающих доступны бронирование дорожек для боулинга и бильярдных столов, что сделает вечер ещё более разнообразным.
Частые вопросы.
Как будет работать транспорт?
31 мая 2025 года общественный транспорт продлит работу до полуночи после праздничного концерта на Комсомольской площади. Это облегчит возвращение домой для жителей и гостей. Рейсы будут отправляться по мере заполнения салонов по следующему расписанию:
От Комсомольской площади: троллейбус № 1, автобусы № 14, 82;
От остановки «Гостиница “Амур”»: маршрут № 8;
От остановки «Управление ДВЖД»: маршруты № 23, 71;
От остановки «Уссурийский бульвар»: маршрут № 25;
От остановки «Речной вокзал»: маршрут № 33;
От остановки «Краевая научная библиотека»: маршруты № 34, 56, 83П;
От остановки «Главпочтамт»: маршрут № 58;
От остановки «Театр Драмы»: маршрут № 73.
Для актуальной информации пассажиры могут позвонить диспетчеру МБУ «ХМНИЦ» по номеру 45−00−56.
Будет ли салют?
Как сообщили в городской администрации, проведение салюта в рамках праздничных мероприятий на День города-2025 не планируется.