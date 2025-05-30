День города в Хабаровске 31 мая 2025 года — куда сходить

В это же время, в 15:00, на улице Муравьёва-Амурского, в районе кинотеатра «Гигант», начнётся шоу-турнир по силовому экстриму «Игры орков. Племя силы». На арене под открытым небом соберутся сильнейшие атлеты Дальнего Востока, чтобы пройти четыре сложных испытания. Судить соревнования будет Михаил Шивляков, известный как «Русский солдат» и рекордсмен мира в становой тяге. Зрителей ждут не только состязания, но и необычные конкурсы, такие как «Боевой раскрас» и «Грибное пиво», а также попытка установить национальный рекорд. Вход на мероприятие свободный.