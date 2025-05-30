Нецензурная брань, откровенные купальники и отдых у храмов: россиян предупредили о штрафах за загар

Загар в обнаженном виде обойдется отдыхающему в тысячу рублей, уточнил эксперт. Он также предупредил о запрете на употребление спиртных напитков в парках. Такое нарушение будет стоить россиянину 500−1 500 рублей. Кроме того, юрист посоветовал не загорать рядом с храмами. Это можно расценить как оскорбление чувств верующих. В таком случае нарушитель, опять же, получит штраф.