Нецензурная брань, откровенные купальники и отдых у храмов: россиян предупредили о штрафах за загар

В летний период многие желают отдохнуть и получить красивый загар. Однако делать это нужно с умом. За излишне откровенные купальники и нецензурные выражения россияне рискуют получить штраф. О правонарушениях напомнил юрист Иван Соловьев, транслирует «Прайм».
Загар в обнаженном виде обойдется отдыхающему в тысячу рублей, уточнил эксперт. Он также предупредил о запрете на употребление спиртных напитков в парках. Такое нарушение будет стоить россиянину 500−1 500 рублей. Кроме того, юрист посоветовал не загорать рядом с храмами. Это можно расценить как оскорбление чувств верующих. В таком случае нарушитель, опять же, получит штраф.
«В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 “Мелкое хулиганство”. Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными», — подытожил Иван Соловьев.
В ГД напомнили о законах, вступающих в силу с 1 июня. Так, начнет действовать комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Кроме того, изменятся условия ведения предпринимательской деятельности.