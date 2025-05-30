Закон об усыплении бездомных собак сняли с рассмотрения в Забайкалье

По мнению прокуратуры, такая неопределенность предоставляет слишком широкие возможности для действий и делает закон уязвимым. Кроме того, проект не содержит ясных требований для введения или отмены особого режима, а его формулировки являются оценочными. В то же время сама идея закона не противоречит федеральному законодательству, и необходимость таких мер подтверждается сложной ситуацией с бездомными животными в регионе.