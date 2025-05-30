Закон об усыплении бездомных собак сняли с рассмотрения в Забайкалье

Прокуратура потребовала внести изменения в документ, поскольку в нём неясно сформулированы условия для введения экстраординарной ситуации. Об этом сообщила 30 мая региональная прокуратура.
Надзорный орган отметил, что понятие «экстраординарная ситуация» в проекте было определено слишком расплывчато — отсутствуют четкие критерии, при которых она может быть объявлена, а решение об этом планировалось передать правительству региона.
По мнению прокуратуры, такая неопределенность предоставляет слишком широкие возможности для действий и делает закон уязвимым. Кроме того, проект не содержит ясных требований для введения или отмены особого режима, а его формулировки являются оценочными. В то же время сама идея закона не противоречит федеральному законодательству, и необходимость таких мер подтверждается сложной ситуацией с бездомными животными в регионе.
Закон разрабатывался по аналогии с нормами, действующими в Бурятии, где усыпление животных допускается в случае угрозы для людей со стороны агрессивных собак.
К рассмотрению законопроекта планируется вернуться летом, ориентировочно в июле.
В Красноярском крае также отложено рассмотрение закона о бездомных животных.