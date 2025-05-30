Депутат назвал условия возвращения YouTube к полноценной работе в России

YouTube сможет восстановить полноценную работу в России, если выполнит несколько требований, включая решение проблем с заброшенным оборудованием, оплату накопленных штрафов и восстановление доступа к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
— Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы… открыть официальное юридическое представительство в стране, — объяснил Немкин.
Он подчеркнул, что диалог с платформами возможен только на условиях России, которые требуют соблюдения законодательства: «Если ты работаешь в России — соблюдай ее законы: “приземлись”, плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах», передает РИА Новости.
Массовый сбой в работе YouTube начался в августе 2024 года. Пользователи на протяжении этого времени испытывают трудности с просмотром контента на платформе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube, чья работа ранее была замедлена, должен соблюдать российские законы.
Видеохостинг YouTube 26 февраля объявил об изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов, которые сделают ее менее навязчивой и более «естественной» для зрителей. 25 января появились сообщения, что YouTube в качестве меры борьбы с пользователями, использующими инструменты для обхода рекламы, стал показывать им неотключаемые серии коммерческих роликов. В некоторых случаях они растягивались до 90 часов без каких-либо пауз.