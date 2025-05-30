Журналист «МК» Илья Легостаев отмечает 55-летие

Мы этой находке не могли нарадоваться, хотя иные объекты его «проб пера» (с иронией и особенно самоиронией, как известно, у многих звезд проблемы масштаба госчиновников) были недовольны. «Илья, вы ненавидите наше творчество!», — раздавалось порой укоризненно и нервно от иных мэтров и икон вечных жанров и модных стилей. Но высшей наградой были другие реакции — когда, расчувствовавшись почти до слез, творцы «вечного и прекрасного», рассыпались в искренних (нет, не восторгах) благодарностях: «Спасибо за такое вдумчивое отношение к нашему труду». Хотя, помимо заслуженных комплиментов, у Ильи в этих оценках читалась порой и нелицеприятная рефлексия — та самая легкая по форме, но часто жесткая по содержанию ирония. Но честная и, главное, аргументированная. Похвала и благодарность от самих объектов «исследований» — высшее признание, намного более ценное призов, наград, статуэток и знаков качества, которых, впрочем, в творческой биографии Ильи тоже набралась целая коллекция.