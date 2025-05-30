В Омске впервые День молодежи будут праздновать три дня подряд

Впервые в истории Омска День молодежи будет отмечаться с размахом на протяжении трех дней — с 27 по 29 июня. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник на заседании регионального парламента.
В год, когда Омск удостоился статуса молодежной столицы России, особое внимание уделяется развитию молодежной политики. По словам Ивана Колесника, в регионе внедряется уникальная методика мониторинга качества жизни, которая позволяет оперативно выявлять потребности молодежи и внедрять необходимые меры поддержки. Результаты уже заметны: отток как молодых людей, так и населения в целом, начал сокращаться.
«Мы стремимся не только удержать молодежь, но и привлечь новых жителей в регион, — подчеркнул Иван Колесник. — Приглашаем к нам из других городов, чтобы здесь жили, работали, учились, создавали семьи и оставались».
Одним из главных событий этого года станет День молодежи, который превратится в масштабный трехдневный фестиваль. Центральной площадкой празднования станет Соборная площадь. Гостей ждет насыщенная программа, а кульминацией мероприятия станут выступления трех приглашенных звезд. Пока организаторы держат имена артистов в секрете, сохраняя интригу для жителей и гостей города.
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