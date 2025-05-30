В Омске впервые День молодежи будут праздновать три дня подряд

В год, когда Омск удостоился статуса молодежной столицы России, особое внимание уделяется развитию молодежной политики. По словам Ивана Колесника, в регионе внедряется уникальная методика мониторинга качества жизни, которая позволяет оперативно выявлять потребности молодежи и внедрять необходимые меры поддержки. Результаты уже заметны: отток как молодых людей, так и населения в целом, начал сокращаться.