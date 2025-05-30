Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая

Стрельцы будут особенно убедительны в переговорах и на публичных выступлениях. Однако будьте внимательны к своей прямолинейности, чтобы не создавать ненужного напряжения. На работе используйте момент для продвижения своих идей. В личной жизни возможны небольшие разногласия из-за разных взглядов на свободу и ожидания партнера.