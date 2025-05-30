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Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе

В соревнованиях приняли участие командиры крупных соединений армии КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе, в них приняли участие командиры крупных соединений армии КНДР.

«Артиллерийские подразделения всех уровней, участвовавшие в соревнованиях, в полной мере продемонстрировали меткую технику артобстрела, которую они отшлифовали в интенсивных учениях», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын заявил о важности проведения подобных мероприятий для подготовки артиллеристов Корейской народной армии.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын призвал войска Северной Кореи быть готовыми к войне. Он лично инспектировал учения авиационного полка, входящего в состав первой гвардейской авиадивизии вооружённых сил КНДР.