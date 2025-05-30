Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе

«Артиллерийские подразделения всех уровней, участвовавшие в соревнованиях, в полной мере продемонстрировали меткую технику артобстрела, которую они отшлифовали в интенсивных учениях», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.