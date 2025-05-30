В Сети появилось видео, как главе МОК Баху надели на голову подгузник

В Сети распространилось видео, на котором запечатлен момент, как главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху надели на голову подгузник. Автор этого ролика неизвестен.
На кадрах видно, что Бах сидит в кафе и, судя по всему, рассматривает меню. В этот момент к нему подходит незнакомый мужчина, который улыбаясь и напевая «Happy Birthday to You», натягивает на голову Баха подгузник.
Томас Бах выглядит озадаченным и пытается снять подгузник, оборачиваясь к мужчине. Однако тот делает вид, что ошибся, сам аккуратно снимает предмет и уходит. Сам Бах с недовольным выражением лица поправляет прическу и продолжает заниматься своими делами.
Ранее стало известно о том, что новым президентом МОК по итогам голосования, которое прошло 20 марта на 144-й сессии комитета в Греции, стала двукратная олимпийская чемпионка, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри. Она стала первой женщиной на посту главы организации.