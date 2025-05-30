«Вашингтон Кэпиталз» заявил, что решение по будущему Овечкина ещё не принято

Александр Овечкин защищает цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Весной 2025 года российский хоккеист превзошел величайшее достижение по количеству забитых шайб в истории лиги. На счету россиянина 897 голов, тогда как прежний рекорд (894 гола) принадлежал канадской легенде Уэйну Гретцки. Теперь Овечкин является бесспорным лидером среди бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за все время их проведения.