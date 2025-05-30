«Вашингтон Кэпиталз» заявил, что решение по будущему Овечкина ещё не принято

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» сделал официальное заявление, что вопрос о дальнейшей карьере нападающего команды Александра Овечкина по завершении сезона Национальной хоккейной лиги 2025−2026 гг. пока остается открытым.
В 2026 году у 39-летнего форварда «Вашингтона» завершается действие контракта с клубом.
29 мая 2025 года представитель отдела продаж «Кэпиталз» по ошибке разослал владельцам сезонных абонементов письмо, содержащее утверждение, будто сезон 2025−2026 гг. станет для Овечкина прощальным.
Пресс-служба клуба опровергла эти сведения, подчеркнув, что решение относительно будущего хоккеиста после чемпионата 2025/26 пока не принято.
Согласно данным издания, в марте сам спортсмен, отвечая на вопрос о намерении продлить контракт с клубом НХЛ, заявил: «Думаю, нет».
Александр Овечкин защищает цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Весной 2025 года российский хоккеист превзошел величайшее достижение по количеству забитых шайб в истории лиги. На счету россиянина 897 голов, тогда как прежний рекорд (894 гола) принадлежал канадской легенде Уэйну Гретцки. Теперь Овечкин является бесспорным лидером среди бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за все время их проведения.
Читайте также: Литовские пловцы отказались вставать на один пьедестал с россиянами в Тайване.