Дерматолог объяснила, почему кремы для тела нельзя наносить на лицо

Многие думают, что можно использовать один и тот же крем и для лица, и для тела. Однако кожа на разных частях тела имеет разный pH и состав. То, что хорошо увлажняет руки, может вызвать раздражение и воспаление на лице. Об этом KP.RU рассказала врач-дерматовенеролог, член общества специалистов эстетической медицины Анна Смольянова.