Дерматолог объяснила, почему кремы для тела нельзя наносить на лицо

Многие думают, что можно использовать один и тот же крем и для лица, и для тела. Однако кожа на разных частях тела имеет разный pH и состав. То, что хорошо увлажняет руки, может вызвать раздражение и воспаление на лице. Об этом KP.RU рассказала врач-дерматовенеролог, член общества специалистов эстетической медицины Анна Смольянова.
— Крем для тела не стоит использовать на лице. pH кожи лица и тела различаются, и единый продукт может нарушить микробиом, что в ряде случаев приводит к воспалениям, — пояснила эксперт.
Увлажняющие кремы особенно полезны тем, у кого кожа постоянно сухая. Это бывает при кожных заболеваниях, таких как ихтиоз, кератоз или атопический дерматит. В таких случаях лучше пользоваться специальными кремами с компонентами, которые удерживают влагу — например, с вазелином, глицерином или минеральным маслом. Их стоит наносить утром и вечером, особенно после умывания или душа.
По словам медика, питательные кремы нужны, если кожа сильно сохнет, трескается, шелушится или стягивается. Это может быть связано с нехваткой витаминов. В составе таких кремов обычно есть масла, которые хорошо питают кожу и помогают ей восстановиться.