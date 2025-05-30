Дандыкин: ВС РФ создает линию безопасности по границе Белгородской области

«Они небольшие населенные пункты, но здесь дело в том, что если брать Харьковскую область, то населенный пункт взяли на другом направлении. То есть мы начинаем создавать линию безопасности по все границе Белгородской области, а не только в районе Волчанска и других пунктов», — сказал собеседник издания.