Российская армия начала создавать безопасную линию по всей границе Белгородской области, что доказывает взятие под контроль села Строевка Харьковской области. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой народной республике.
«Они небольшие населенные пункты, но здесь дело в том, что если брать Харьковскую область, то населенный пункт взяли на другом направлении. То есть мы начинаем создавать линию безопасности по все границе Белгородской области, а не только в районе Волчанска и других пунктов», — сказал собеседник издания.
До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что подразделения Вооруженных сил РФ сорвали попытки украинской армии прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово.