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Заслуженный спортсмен СССР заявил, что со средней пенсией «выжить сложно»

Четырежды чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал свою оценку уровню жизни россиян со среднестатистической пенсией.

Четырежды чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал свою оценку уровню жизни россиян со среднестатистической пенсией. Подробности он привел в ходе интервью Sport24.

«С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?», — задал Александр Тихонов риторический вопрос корреспонденту Sport24.

Чемпион добавил, что поступающие в последнее время от различных общественных деятелей инициативы об отмене в России государственных социальных выплат являются «безголовыми». Александр Тихонов, отметивший ранее 78-летие, предупредил о резком повышении уровня смертности в случает отказа от пенсионной поддержки.

С мнением заслуженного советского спортсмена согласны и профильные эксперты. Ранее экономист Гульнара Фатхлисламова объяснила, почему у многих российских пенсионеров нет возможность есть больше «одной карамельки» чаще, чем раз в двое суток.