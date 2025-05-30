Заслуженный спортсмен СССР заявил, что со средней пенсией «выжить сложно»

Четырежды чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал свою оценку уровню жизни россиян со среднестатистической пенсией. Подробности он привел в ходе интервью Sport24.
«С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?», — задал Александр Тихонов риторический вопрос корреспонденту Sport24.
Чемпион добавил, что поступающие в последнее время от различных общественных деятелей инициативы об отмене в России государственных социальных выплат являются «безголовыми». Александр Тихонов, отметивший ранее 78-летие, предупредил о резком повышении уровня смертности в случает отказа от пенсионной поддержки.
С мнением заслуженного советского спортсмена согласны и профильные эксперты. Ранее экономист Гульнара Фатхлисламова объяснила, почему у многих российских пенсионеров нет возможность есть больше «одной карамельки» чаще, чем раз в двое суток.