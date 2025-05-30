В центре Омска появились скамейки из пластиковых крышечек

Несмотря на новизну, омичи не выразили особого энтузиазма по поводу установки этих лавочек. Расположение под открытым солнцем делает их непригодными для использования в жаркую погоду из-за отсутствия тени. Кроме того, расположение скамеек спиной к проезжей части, по мнению жителей, не обеспечивает достаточного комфорта и безопасности для отдыхающих.