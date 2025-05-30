В центре Омска появились скамейки из пластиковых крышечек

На улице Ленина на Любинском проспекте в Омске появились необычные скамейки. Согласно информации на табличках, материалом для их изготовления послужили переработанные пластиковые крышки. Эти новые элементы благоустройства, а именно две скамейки и урна, разместились возле скульптуры городового на перекрестке улиц Ленина и Щербанева. Сообщает Telegram-канал «Омск_путеводитель».
Несмотря на новизну, омичи не выразили особого энтузиазма по поводу установки этих лавочек. Расположение под открытым солнцем делает их непригодными для использования в жаркую погоду из-за отсутствия тени. Кроме того, расположение скамеек спиной к проезжей части, по мнению жителей, не обеспечивает достаточного комфорта и безопасности для отдыхающих.
Ранее мы писали, что омичи активно гуляют в выходные по пешеходному Любинскому. С 16 мая улица Ленина стала пешеходной в каждые выходные дни. Транспортное движение останавливается дорожными знаками с 20 часов вечера пятницы до 20 часов вечера воскресенья.