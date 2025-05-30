В Конгрессе предложили переименовать метро Вашингтона в поезд Трампа

Автор документа, конгрессмен-республиканец Грег Стьюб, подчеркнул, что федеральное финансирование будет приостановлено до тех пор, пока управление не примет новые названия, отражающие поддержку движения MAGA (Make America Great Again — «Сделать Америку снова великой»), связанного с Трампом.