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В Конгрессе предложили переименовать метро Вашингтона в поезд Трампа

Управляющая организация должна быть переименована в WMAGA.

Источник: Аргументы и факты

В Конгрессе США рассматривается возможность лишения финансирования метро Вашингтона, если управляющая компания не согласится на переименование в честь сторонников бывшего президента Дональда Трампа.

Согласно законопроекту, столичная система метро должна быть переименована в «поезд Трампа», а сама управляющая организация — в «Управление общественного транспорта столичного региона Вашингтона по обеспечению более широкого доступа» (WMAGA).

Автор документа, конгрессмен-республиканец Грег Стьюб, подчеркнул, что федеральное финансирование будет приостановлено до тех пор, пока управление не примет новые названия, отражающие поддержку движения MAGA (Make America Great Again — «Сделать Америку снова великой»), связанного с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что введение высоких импортных пошлин и их последующее их снижение является стратегией ведения торговых переговоров и не связано с трусостью.