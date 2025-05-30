«Безголовое предложение»: Тихонов раскритиковал идею отмены пенсий в России

24 мая российский предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев высказал мнение о необходимости отмены будущих пенсий по старости для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше. По его словам, это могло бы стимулировать молодежь к рождению детей, которые в будущем будут обеспечивать их в преклонном возрасте.