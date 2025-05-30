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«Безголовое предложение»: Тихонов раскритиковал идею отмены пенсий в России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил предложение отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, назвав его «безголовым». Об этом он сообщил в четверг, 29 мая.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил предложение отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, назвав его «безголовым». Об этом он сообщил в четверг, 29 мая.

— Я бы хотел, чтобы сегодня всем депутатам Госдумы отменили пенсии. Посмотрим, кто им помогать будет. Это безголовое предложение. Пенсионеры будут нищими, начнут просто вымирать, — заявил Тихонов.

Он подчеркнул, что и нынешние пенсии, за исключением выплат чиновникам, не позволяют пенсионерам нормально жить, и выразил сомнения в эффективности такого стимулирования рождаемости в условиях высоких ипотечных ставок.

Тихонов отметил, что не видел подобных мер в европейских странах и считает, что они приведут к обнищанию и вымиранию пенсионеров, заявил спортсмен в беседе с изданием Sport24.

24 мая российский предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев высказал мнение о необходимости отмены будущих пенсий по старости для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше. По его словам, это могло бы стимулировать молодежь к рождению детей, которые в будущем будут обеспечивать их в преклонном возрасте.