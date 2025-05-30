ИКИ РАН: начавшаяся ночью 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

Магнитная буря, начавшаяся в 3 часа ночи 29 мая, продолжает свое воздействие без перерыва, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН. Несмотря на то, что в течение дня наблюдались несколько спадов активности и ожидалась возможная стабилизация ситуации, сама буря сохраняет свою силу и не прекращается.
В официальной публикации отмечается, что, несмотря на попытки снизить активность и прогнозы о возможном ослаблении магнитной бури, она продолжает действовать без перерывов. На текущий момент, по состоянию на 20:20 четверга, магнитная буря уже длится более 17 часов подряд.
Специалисты подчеркивают, что ситуация остается напряженной, и магнитная активность не показывает признаков ослабления. Это создает определенные риски для спутниковых систем и электросетей, а также требует постоянного мониторинга со стороны ученых и специалистов по космической погоде.
Ранее Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова дала рекомендации при вспышках на Солнце и магнитной буре.