ИКИ РАН: начавшаяся ночью 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

Магнитная буря, начавшаяся в 3 часа ночи 29 мая, продолжает свое воздействие без перерыва, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН. Несмотря на то, что в течение дня наблюдались несколько спадов активности и ожидалась возможная стабилизация ситуации, сама буря сохраняет свою силу и не прекращается.