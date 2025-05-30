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Эксперт Кнутов: в мире не существует средств борьбы с «Искандерами»

ВСУ жаловались на проблемы в борьбе с «Искандерами».

Источник: Аргументы и факты

Ракеты «Искандер» неуязвимы благодаря их маневренности, в мире нет средств борьбы с ними, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ракеты “Искандер” летят по квазибаллистической траектории, то есть они маневрируют в полете, что мало какие другие ракеты делают. Во-вторых, они были усовершенствованы, доработаны, то есть маневренные характеристики были улучшены», — пояснил эксперт.

Самым главным преимуществом «Искандеров» Кнутов назвал высокую точность поражения.

«Поэтому сегодня средств борьбы с этими ракетами в мире практически не существует», — резюмировал военэксперт.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался, что система ПВО Patriot испытывает сложности в борьбе с «Искандерами».