Эксперт Кнутов: в мире не существует средств борьбы с «Искандерами»

«Ракеты “Искандер” летят по квазибаллистической траектории, то есть они маневрируют в полете, что мало какие другие ракеты делают. Во-вторых, они были усовершенствованы, доработаны, то есть маневренные характеристики были улучшены», — пояснил эксперт.