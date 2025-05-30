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За неделю клещи укусили 1567 жителей Красноярского края

С начала сезона общее число пострадавших от присасывания этих членистоногих составило 7556 человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю 1567 жителей Красноярского края обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Встречи с лесными паразитами не прошли без последствий: 23 человека заболело клещевым вирусным энцефалитом, 22 — боррелиозом, трое — сибирским клещевым тифом. Среди всех заболевших зарегистрировано пятеро детей.

Всего с начала сезона число пострадавших составило 7556 человек.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

Ранее мы писали, что жители многоквартирного дома на улице Березина покинули свои квартиры, опасаясь обрушения.