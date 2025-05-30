За неделю клещи укусили 1567 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю 1567 жителей Красноярского края обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
Встречи с лесными паразитами не прошли без последствий: 23 человека заболело клещевым вирусным энцефалитом, 22 — боррелиозом, трое — сибирским клещевым тифом. Среди всех заболевших зарегистрировано пятеро детей.
Всего с начала сезона число пострадавших составило 7556 человек.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.
Ранее мы писали, что жители многоквартирного дома на улице Березина покинули свои квартиры, опасаясь обрушения.