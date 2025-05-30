Юрист Соловьев предупредил о штрафе за загар топлесс в общественных местах

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил, в каких случаях принятие солнечных ванн в общественных местах может повлечь административную ответственность.
По его словам, пребывание в парке на полотенце в купальнике само по себе не является нарушением закона, если при этом человек не употребляет алкоголь и не использует нецензурную лексику. В подобных случаях вмешательство полиции, как правило, не требуется.
Однако, как отметил специалист, за употребление спиртного в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Аналогичное наказание грозит за публичную брань, при этом в некоторых ситуациях возможно назначение административного ареста сроком до 15 суток.
Особое внимание юрист обратил на то, что загорание без верхней части купальника может расцениваться как мелкое хулиганство, за что налагается штраф от 500 до 1000 рублей. Также он подчеркнул, что выбирать места для загара следует с учетом окружающей обстановки — например, избегать близости к храмам, учебным заведениям и детским учреждениям.
Ранее эксперт Василина Миронова посоветовала летом носить с сандалиями антибактериальные носки.