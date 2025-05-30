Начавшаяся в ночь на 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

«На обстановку давят одновременно очень высокая скорость солнечного ветра, периодически поднимающаяся до 800 км/с и более (в 2 раза выше нормы). Также межпланетное магнитное поле стало северным, что негативно сказывается на геомагнитном прогнозе», — говорится в сообщении.
По данным мониторинга, магнитная буря уровня G1 продолжалась и после полуночи 30 мая. На 5 утра 30 мая наблюдают геомагнитные возмущения в центральной части России. Учёные ожидают, что в течение суток солнечная активность ослабнет.
Как сообщал Life.ru, сильнейшая магнитная буря поразила Землю 29 мая. Пик её пришёлся на раннее утро.