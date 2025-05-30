Месяц открытий и теплых чувств: пять знаков зодиака, которым повезет в любви в июне

Летняя энергетика располагает к романтике, новым знакомствам и ярким эмоциям. В начале сезона на личном фронте особенно повезет представителям пяти знаков зодиака — именно они в этом месяце окажутся в центре любовных событий. Об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Телец.
Для вашего знака июнь станет по-настоящему романтичным периодом. Планета любви Венера будет благосклонна к Тельцам, усиливая их природное обаяние и притягательность. Одинокие представители созвездия могут рассчитывать на судьбоносные знакомства, которые перерастут в крепкие отношения. Тем, кто уже в паре, звезды советуют провести больше времени с любимым человеком. Ходите на совместные прогулки, отправляйтесь в романтическое путешествие, чтобы укрепить связь и внести в отношения еще больше гармонии.
Близнецы.
Еще один знак, которому в июне светит удача в любви, — это Близнецы. Солнце и Венера усилят вашу привлекательность и харизму, сделав их центром внимания в любой компании. Месяц идеально подойдет для флирта, легких знакомств и неожиданных романтических событий. Даже самые скептически настроенные Близнецы приятно удивятся неожиданно вспыхнувшим чувствам, которые окажутся вполне серьезными. Главное — не бояться проявлять искренность и идти навстречу эмоциям, которые застали вас врасплох.
Лев.
Июнь подарит Львам множество ярких и запоминающихся моментов на любовном фронте. Их энергия, уверенность в себе и магнетизм не останутся без внимания. Среди поклонников будет и тот человек, который станет действительно важным для вас. Львы, которые давно состоят в отношениях, вновь насладятся романтикой: возобновится страсть между вами и второй половинкой. Особенно яркой в плане эмоций станет первая половина июня — используйте это время для знакомств, свиданий и укрепления личных связей.
Весы.
В июне знак будет под покровительством Венеры, вашей управительницы. Это означает, что пришло время любви и красоты. С начала лета сильно возрастет вероятность встретить родственную душу. Причем это произойдет как бы случайно — на прогулке, в кафе, в путешествии. Весам стоит прислушиваться к интуиции: она подскажет, где и с кем действительно сложится нечто интересное. Для парных представителей знака июнь принесет гармонию и возможность перейти на следующий уровень — будь то совместное проживание, помолвка или просто более глубокое понимание друг друга.
Стрелец.
Вам прогнозируется месяц открытий и теплых чувств. Июнь обещает быть богатым на встречи, путешествия и активное общение. В жизни появится человек, к которому могут вспыхнуть романтические чувства. Юпитер и Марс благоприятно влияют на личную жизнь Стрельцов, добавляя смелости в выражении чувств и готовности к новым отношениям. Одиноким представителям знака стоит быть внимательными — вы познакомитесь с человеком, с которым многое будет начинаться как легкое увлечение, а вырастет в нечто большее. Для тех, кто в отношениях, наступает отличное время для совместных планов и укрепления взаимной поддержки. Важно быть открытыми сердцем и не упускать шанс на настоящие чувства.
А что приготовила судьба всем знакам зодиака в июне 2025 года, подскажет гороскоп, который для «ВМ» составила эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.