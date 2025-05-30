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Эксперт Дандыкин: ВС РФ обхватывают Красноармейск и Мирноград

По словам эксперта, российские войска продвигаются к Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Взяв под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике, Вооруженные силы РФ сейчас обхватывают Красноармейск и Мирноград. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР.

«Взятие населенных пунктов в Донецкой народной республики означает еще большее продвижение российских сил в сторону Днепропетровской области. И по факту мы сейчас обхватываем два крупных населенных города — Красноармейск и Мирноград. Каждый взятый населенный пункт — перерезание противнику коммуникаций. Скажем так, успехи более крупного плана не за горами», — сказал эксперт.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что подразделения Вооруженных сил РФ сорвали попытки украинской армии прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово.