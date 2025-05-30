Эксперт Дандыкин: ВС РФ обхватывают Красноармейск и Мирноград

«Взятие населенных пунктов в Донецкой народной республики означает еще большее продвижение российских сил в сторону Днепропетровской области. И по факту мы сейчас обхватываем два крупных населенных города — Красноармейск и Мирноград. Каждый взятый населенный пункт — перерезание противнику коммуникаций. Скажем так, успехи более крупного плана не за горами», — сказал эксперт.