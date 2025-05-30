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На аллее Олимпийских чемпионов в Омске высаживают 1 200 кустов пузыреплодника

Также обустроят территорию исторического парка «Омская крепость».

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается благоустройство аллеи Олимпийских чемпионов. В рамках работ ведется высадка 1 200 кустов пузыреплодника калинолистного — яркого декоративного растения, которое украсит территорию и станет цветовым акцентом аллеи.

Кроме того, на территории обновляется рулонный газон, а также проводятся сезонные уходовые работы за зелеными насаждениями. Эти мероприятия направлены на поддержание и повышение эстетической привлекательности общественного пространства.

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

Средства на приобретение посадочного материала выделены известным омским меценатом и благотворителем Сергеем Козубенко, который является автором идеи создания аллеи Олимпийских чемпионов. Все работы выполняются совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства города.

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

Также в ближайшее время благоустроят территорию музея-исторического парка «Омская крепость». Здесь планируется пополнить ряды краснолистных кленов, что добавит ландшафту уникальности и выразительности.