На аллее Олимпийских чемпионов в Омске высаживают 1 200 кустов пузыреплодника

В Омске продолжается благоустройство аллеи Олимпийских чемпионов. В рамках работ ведется высадка 1 200 кустов пузыреплодника калинолистного — яркого декоративного растения, которое украсит территорию и станет цветовым акцентом аллеи.
Кроме того, на территории обновляется рулонный газон, а также проводятся сезонные уходовые работы за зелеными насаждениями. Эти мероприятия направлены на поддержание и повышение эстетической привлекательности общественного пространства.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Средства на приобретение посадочного материала выделены известным омским меценатом и благотворителем Сергеем Козубенко, который является автором идеи создания аллеи Олимпийских чемпионов. Все работы выполняются совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства города.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Также в ближайшее время благоустроят территорию музея-исторического парка «Омская крепость». Здесь планируется пополнить ряды краснолистных кленов, что добавит ландшафту уникальности и выразительности.