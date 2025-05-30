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Министр торговли США Латник: Маск останется в ближнем кругу Трампа

Говард Латник назвал Маска и Трампа «отличными друзьями».

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск после ухода из администрации США останется в «ближнем кругу» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил Говард Латник.

Министр торговли США назвал Маска и Трампа «отличными друзьями».

«Маск по-прежнему очень-очень близок к президенту», — сказал Латник.

Заявление прозвучало в интервью американскому телеканалу Fox News.

Напомним, Маск возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Напомним, в среду стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов Соединённых Штатов, а также выразил уверенность, что ведомство и дальше будет выполнять свою миссию.