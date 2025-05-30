Министр торговли США Латник: Маск останется в ближнем кругу Трампа

Напомним, в среду стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов Соединённых Штатов, а также выразил уверенность, что ведомство и дальше будет выполнять свою миссию.