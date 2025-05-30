В выходные жителей Башкирии ждет жаркая погода.

Предстоящие выходные в Башкирии будут жаркими, сообщили синоптики региона. По данным Башгидромета, сегодня, 30 мая, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +26, +31 градус.
В субботу, 31 мая, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, по востоку +6, +11, днем +28, +33 градуса.
В воскресенье, 1 июня, в Башкирии вновь без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный слабый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью + 12, +17 градусов, по востоку +6, +11, днем +28, +33 градуса.