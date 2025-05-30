Иркутск отметит День города 7 июня

7 июня Иркутск отметит 364-ю годовщину со дня образования. Вопросы подготовки и проведения мероприятий обсудили на заседании оргкомитета под руководством мэра Руслана Болотова.
«Наша основная задача — провести праздник на достойном уровне, охватить все районы города. Торжества должны проходить на разных площадках, чтобы каждый иркутянин выбрал для себя наиболее интересные события. Следует обратить внимание на комфорт для жителей и гостей Иркутска, выполнить своевременную уборку мусора, контролировать работу общественного транспорта. Главное — обеспечение безопасности. Уверен, общими силами мы сможем организовать и провести мероприятия так, чтобы у каждого, кто их посетил, остались самые приятные впечатления», — подчеркнул Руслан Болотов.
По информации начальника управления культуры мэрии Ольги Стрекаловской, основные события будут проходить на четырех площадках в центре Иркутска. У памятника Александру III праздник начнется в 11:00 общегородской зарядкой с участием фитнес-клубов. Здесь также пройдет программа «Иркутск — город на Ангаре», подведут итоги фотоконкурса «Один день с моей семьей», выступят финалисты конкурса вокалистов «Голос моего города» и творческие коллективы. С 18:00 стартует открытый гала-показ этнической моды «Этноподиум. Модная Ангара» в музыкальном сопровождении фолк-рок группы «Терн» (Москва).
На Конном острове с 13:00 до 17:00 будут работать детские интерактивные площадки, где запланированы игры с аниматорами, сюрпризы, конкурсы с подарками, дискотека с мыльными пузырями.
На бульваре Гагарина, 9 с 13:00 до 18:00 пройдет акция в формате «открытого микрофона» — «Песни нашего города». Каждый желающий сможет исполнить любимые песни.
В сквере имени Кирова запланирован фестиваль «Литературный квартал». С 12:00 до 15:00 будут работать интерактивные площадки с разными играми, викторинами, мастер-классами, чтениями стихов об Иркутске.
Главную сцену Дня города установят на площади графа Сперанского. На ней с 17:00 предусмотрены большой праздничный концерт «Иркутск — сила в людях», где свои музыкальные таланты продемонстрируют представители разных профессий. Среди них — пожарный, врач, крановщица Иркутского алюминиевого завода — финалистка известного шоу на популярном телеканале, а также сотрудники МВД, Росгвардии и образовательных учреждений.
Пройдут гала-концерт фестиваля «Иркутск — танцующий город!», концерты иркутских шоу-дуэта «Карабас» (аккордеон и баян), музыкальных кавер-групп «Экстраверт» и Burrn. Завершит празднование Дня города выступление Юлианны Карауловой, которое начнется в 21:00. Запуск фейерверка в этот день не запланирован, сообщает пресс-служба мэрии.
Что касается праздничного оформления, будет сохранен фирменный стиль события, когда используется изображение буквы «И» с достопримечательностями и знаковыми местами, посвященными каждому району города. Улицы и общественные пространства уже украшают почти 700 флагов и 13 километров флажковых гирлянд с соответствующей символикой.
В этот день предусмотрена работа пассажирского транспорта до 23:00. В центре города перекроют часть улиц. Запланирована работа торговых точек. Охранять общественный порядок будут сотрудники правоохранительных органов. При входе на территорию мест проведения основных событий установят контрольно-пропускные пункты.
Празднование Дня города продолжится 8 июня. В этот день на бульваре Гагарина, 9 с 17:00 до 19:00 под музыкальное сопровождение муниципального эстрадного духового оркестра пройдет танцевальный вечер для старшего поколения «Воскресный бульвар».
Помимо этого, во всех районах Иркутска на разных площадках пройдут окружные праздники по случаю Дня города.