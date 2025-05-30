Иркутск отметит День города 7 июня

«Наша основная задача — провести праздник на достойном уровне, охватить все районы города. Торжества должны проходить на разных площадках, чтобы каждый иркутянин выбрал для себя наиболее интересные события. Следует обратить внимание на комфорт для жителей и гостей Иркутска, выполнить своевременную уборку мусора, контролировать работу общественного транспорта. Главное — обеспечение безопасности. Уверен, общими силами мы сможем организовать и провести мероприятия так, чтобы у каждого, кто их посетил, остались самые приятные впечатления», — подчеркнул Руслан Болотов.