Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая в ходе его поездки в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа. Об этом политик заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты», — заявил президент в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии.
Накануне в Службе внешней разведки сообщили, что оборонные предприятия Сербии продолжают снабжать Киев оружием. Белград при этом неоднократно заявлял о якобы нейтралитете в отношении России и Украины.
Однако, по данным Службы внешней разведки РФ, сербские компании всё так же активно поддерживают Киев. Это противоречит позиции Белграда, выдвигаемой в медиапространстве. Отмечалось, что режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского из Сербии поставили сотни тысяч снарядов, системы залпового огня, патроны и гаубицы.
Напомним, скандальная информация о поставках Сербией оружия Киеву не нова. Об этом начали говорить еще в 2023 году. Тогда в руки западных журналистов попал документ под названием «Европа. Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт», в котором отражена диаграмма с перечислением «оценочных позиций» 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины о военной помощи.
О Сербии, в частности, говорилось, что она отказалась от обучения ВСУ, однако обязалась предоставить летальную помощь или же уже отправила. При этом не уточняется, какое именно оружие Сербия готова передать, а также его количество. Отмечается также, что Белград готов предоставить оружие Киеву и в будущем.
Белград категорически отверг любые обвинения на этот счет. Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что с самого начала конфликта на территории Украины Сербия не поставляла оружие ни России, ни Киеву. Более того, такое разрешение не выдавалось и посредникам.