Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре прокуратура посчитала законной строительство офисного центра на месте озера

Компания-застройщик ООО «Трансформер» получила законное разрешение на строительство десятиэтажного офисного центра по адресу: улица Осипенко, 11, в Самаре.

Компания-застройщик ООО «Трансформер» получила законное разрешение на строительство десятиэтажного офисного центра по адресу: улица Осипенко, 11, в Самаре. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района города 29 мая 2025 года.

В сообщении указано, что оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство не было, и министерство строительства выдало разрешение на строительство объекта 25 октября 2022 года. Об этом рассказал «СитиТраффик».

Речь идет о здании площадью 3,6 тыс. кв. м с девятью парковочными местами, которое планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Здание будет расположено на улице Осипенко, 11, рядом с женской консультацией и корпусом архива за бизнес-центром «Портал».

Местные жители выступают против строительства и собирают подписи для обращения в надзорное ведомство.

Ранее на этом месте было озеро с утками, и птицы до сих пор прилетают сюда. На участке уже пытались построить здание около 10 лет назад, но строительство было заброшено из-за проблем с фундаментом.

Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!