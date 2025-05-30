В Самаре прокуратура посчитала законной строительство офисного центра на месте озера

Компания-застройщик ООО «Трансформер» получила законное разрешение на строительство десятиэтажного офисного центра по адресу: улица Осипенко, 11, в Самаре. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района города 29 мая 2025 года.
В сообщении указано, что оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство не было, и министерство строительства выдало разрешение на строительство объекта 25 октября 2022 года. Об этом рассказал «СитиТраффик».
Речь идет о здании площадью 3,6 тыс. кв. м с девятью парковочными местами, которое планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Здание будет расположено на улице Осипенко, 11, рядом с женской консультацией и корпусом архива за бизнес-центром «Портал».
Местные жители выступают против строительства и собирают подписи для обращения в надзорное ведомство.
Ранее на этом месте было озеро с утками, и птицы до сих пор прилетают сюда. На участке уже пытались построить здание около 10 лет назад, но строительство было заброшено из-за проблем с фундаментом.
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