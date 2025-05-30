В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой народной республике, а также село Строевка в Харьковской области. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, какое значение имеют населенные пункты для продвижения российских войск, а также сообщили о скором обхвате Красноармейска.
ВС РФ обхватывают Красноармейск.
Взяв под контроль населенные пункты Гнатовка и Шевченко Первое в Донецкой народной республике, Вооруженные силы РФ сейчас обхватывают Красноармейск и Мирноград, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Кроме того, он отметил, что освобождение этих поселков означает еще большее продвижение российских сил в сторону Днепропетровской области.
«Каждый взятый населенный пункт — перерезание противнику коммуникаций. Скажем так, успехи более крупного плана не за горами», — подчеркнул эксперт.
Дандыкин также добавил, что у Вооруженных сил РФ есть способы не заниматься уличными боями в Красноармейске. По его словам, российские войска будут применять тактику, нанося удары по позициям ВСУ и по дорогам снабжения ФАБами, беспилотниками, в результате чего у них просто закончатся ресурсы.
«Когда наши перехватят все и они окажутся в окружении — просто выйдут. Вероятно, что Красноармейск будет в охвате», — сказал aif.ru собеседник издания.
ВСУ превращают город в очередную фортецию.
Вооруженные силы Украины готовят Красноармейск к осаде, причем, уже не первую неделю, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики в инженерном отношении очень серьезно подготавливают город и его окрестности — делают всевозможные фортификационные сооружения, минные заграждения, устраивают своеобразные блокпосты, огневые точки на крышах домов, наблюдательные посты. Кроме того, ВСУ привозят в Красноармейск большое количество песка и других материалов, которые используются для укрепления долговременных огневых точек. Также идут накопления резервов материально-технических средств. Для этого, по словам эксперта, они используют и подвальные помещения жилых домов, и гражданскую инфраструктуру.
«То есть там идет серьезная работа, и данный город хотят превратить в очередную фортецию», — добавил собеседник издания.
Линия безопасности.
Дандыкин в разговоре с aif.ru также сообщил, что российская армия начала создавать безопасную линию по всей границе Белгородской области. Это, по его словам, показывает взятие под контроль села Строевка в Харьковской области. Он отметил, что хоть населенный пункт и небольшой, но он находится на другом направлении, в отличии от освобожденных до этого.
«То есть мы начинаем создавать линию безопасности по все границе Белгородской области, а не только в районе Волчанска и других населенных пунктах», — подчеркнул эксперт.
Село Строевка расположено на границе с Валуйским городским округом Белгородской области. Этот участок границы находится к западу от района села Тополи, который контролируется ВС РФ.
Гнатовка (Игнатовка) находится на западном берегу реки Калиновка. На другом — чуть южней расположена Старая Николаевка, об освобождении которой Министерство обороны России сообщало ранее на этой неделе. Этот район находится недалеко от Новгородского (Нью-Йорка).
Шевченко Первое является небольшим населенным пунктом, расположенным к северо-востоку от Новоэкономического и Мирнограда.