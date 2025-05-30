Ситуация в зоне СВО 30 мая 2025 года: ВС РФ берут Красноармейск в клещи

Вооруженные силы Украины готовят Красноармейск к осаде, причем, уже не первую неделю, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики в инженерном отношении очень серьезно подготавливают город и его окрестности — делают всевозможные фортификационные сооружения, минные заграждения, устраивают своеобразные блокпосты, огневые точки на крышах домов, наблюдательные посты. Кроме того, ВСУ привозят в Красноармейск большое количество песка и других материалов, которые используются для укрепления долговременных огневых точек. Также идут накопления резервов материально-технических средств. Для этого, по словам эксперта, они используют и подвальные помещения жилых домов, и гражданскую инфраструктуру.