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Полицейские Красноярска нашли в городских ломбардах похищенные телефоны

Средства связи вскоре вернут законным владельцам.

Источник: ГУ МВД

Полицейские Красноярска побывали в ломбардах Советского и Свердловского районов краевого центра, чтобы проверить, не продают ли там похищенное имущество. Как рассказали в краевом МВД, в четырех ломбардах сотрудники обследовали все велосипеды, строительное оборудование и технику.

По итогу проверки полицейские изъяли семь похищенных сотовых телефонов. В ближайшее время средства связи вернут законным владельцам.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярском крае чиновник попытался заполучить землю за 27 тысяч вместо 8 миллионов.