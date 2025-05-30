Полицейские Красноярска нашли в городских ломбардах похищенные телефоны

Полицейские Красноярска побывали в ломбардах Советского и Свердловского районов краевого центра, чтобы проверить, не продают ли там похищенное имущество. Как рассказали в краевом МВД, в четырех ломбардах сотрудники обследовали все велосипеды, строительное оборудование и технику.