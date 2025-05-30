Капитан Дандыкин заявил о скором взятии Красноармейска

«Я думаю, у нас сейчас есть способы, в том числе не заниматься уличными боями. Когда наши перехватят все и они окажутся в окружении — просто выйдут. Тактика будет применяться такая, что будут наноситься удары ФАБами, беспилотниками и самое главное — у них просто закончатся боеприпасы и ресурсы. Вероятно, что Красноармейск будет в охвате», — сказал собеседник издания.