Капитан Дандыкин заявил о скором взятии Красноармейска

У Вооруженных сил России есть способы не заниматься уличными боями в Красноармейске. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что Вооруженные силы Украины готовят Красноармейск к уличным боям. По его словам, украинские войска выстроили «линию обороны» населенного пункта.
«Я думаю, у нас сейчас есть способы, в том числе не заниматься уличными боями. Когда наши перехватят все и они окажутся в окружении — просто выйдут. Тактика будет применяться такая, что будут наноситься удары ФАБами, беспилотниками и самое главное — у них просто закончатся боеприпасы и ресурсы. Вероятно, что Красноармейск будет в охвате», — сказал собеседник издания.
До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что подразделения ВС РФ сорвали попытки украинской армии прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово.
29 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР.