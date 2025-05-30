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Капитан Дандыкин заявил о скором взятии Красноармейска

Эксперт отметил, что населенный пункт будет в охвате.

Источник: Аргументы и факты

У Вооруженных сил России есть способы не заниматься уличными боями в Красноармейске. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что Вооруженные силы Украины готовят Красноармейск к уличным боям. По его словам, украинские войска выстроили «линию обороны» населенного пункта.

«Я думаю, у нас сейчас есть способы, в том числе не заниматься уличными боями. Когда наши перехватят все и они окажутся в окружении — просто выйдут. Тактика будет применяться такая, что будут наноситься удары ФАБами, беспилотниками и самое главное — у них просто закончатся боеприпасы и ресурсы. Вероятно, что Красноармейск будет в охвате», — сказал собеседник издания.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что подразделения ВС РФ сорвали попытки украинской армии прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово.

29 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР.