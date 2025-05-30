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Житель Алтайского края заплатил две тысячи рублей за размещение песен иноагента

Жителя Алтая дважды оштрафовали за пост в соцсети с песнями Oxxxymiron* и КПСС.

Источник: Комсомольская правда

Житель Алтайского края разместил на странице в соцсети несколько композиций рэперов Славы КПСС и Oxxxymiron*. Песни, опубликованные уроженцем Алтая, внесены в список экстремистских материалов. За соответствующие нарушения пользователь получил два штрафа, сообщает РИА Новости.

Суд взыскал с россиянина две тысячи рублей. Он признал вину по двум предъявленным протоколам. Нарушитель объяснил правоохранителям, что не знал о внесении песен в федеральный список экстремистских материалов.

Пользователь сообщил, что добавил композиции на страницу, так как они ему приглянулись. В итоге суд признал уроженца Алтая виновным и провел необходимые заседания за один день.

Как сообщалось ранее, жительницу Новокузнецка привлекли к ответственности за нецензурную брань. На поведение женщины пожаловался продавец.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.