Житель Алтайского края заплатил две тысячи рублей за размещение песен иноагента

Житель Алтайского края разместил на странице в соцсети несколько композиций рэперов Славы КПСС и Oxxxymiron*. Песни, опубликованные уроженцем Алтая, внесены в список экстремистских материалов. За соответствующие нарушения пользователь получил два штрафа, сообщает РИА Новости.
Суд взыскал с россиянина две тысячи рублей. Он признал вину по двум предъявленным протоколам. Нарушитель объяснил правоохранителям, что не знал о внесении песен в федеральный список экстремистских материалов.
Пользователь сообщил, что добавил композиции на страницу, так как они ему приглянулись. В итоге суд признал уроженца Алтая виновным и провел необходимые заседания за один день.
Как сообщалось ранее, жительницу Новокузнецка привлекли к ответственности за нецензурную брань. На поведение женщины пожаловался продавец.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.