Азовское море в ДНР превратят в здравницу для россиян

По словам главы республики, регион обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для туристов. Вода в Азовском море быстро нагревается, а купальный сезон продолжается с мая по октябрь. Кроме того, акватория отличается высоким содержанием минералов и полезных веществ, в частности йода.