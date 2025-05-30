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Азовское море в ДНР превратят в здравницу для россиян

Азовское побережье в ДНР в ближайшие годы станет одним из новых курортных направлений для россиян. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Азовское море в ДНР будет курортом.

Азовское побережье в ДНР в ближайшие годы станет одним из новых курортных направлений для россиян. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Пушилина.

По словам главы республики, регион обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для туристов. Вода в Азовском море быстро нагревается, а купальный сезон продолжается с мая по октябрь. Кроме того, акватория отличается высоким содержанием минералов и полезных веществ, в частности йода.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что работы по организации пассажирского паромного маршрута между Мариуполем и Краснодарским краем вступили в завершающую стадию, пишет RT. По его словам, большинство технических аспектов уже решены, однако остаются отдельные организационные вопросы, требующие доработки. Пушилин подчеркнул, что назвать точные сроки начала движения паромов пока преждевременно.