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В Перми окончен поиск 13-летней девочки, пропавшей в Свердловском районе

Девочка исчезла после выхода из дома на улице Пушкина.

Источник: Соцсети

Поиск 13-летней девочки, пропавшей в Свердловском районе Перми 28 мая, окончен, сообщает отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Школьница исчезла после выхода из дома на улице Пушкина. 29 мая к её поискам подключились волонтёры нескольких отрядов. Они распространили ориентировки на пропавшую девочку.

В ночь на 30 мая поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» сообщил, что поиск исчезнувшей после выхода из дома школьницы окончен.

«Найдена! Жива!» — заявили волонтёры. Подробности о том, как была найдена девочка и где находилась несколько дней, не уточняются.

Напомним, ранее в Перми пропадал 4-летний мальчик — он исчез в микрорайоне Гайва, его поиски заняли несколько часов. В итоге ребёнка удалось найти и вернуть маме. С 25 мая шли поиски ещё одного маленького мальчика: 6-летний ребёнок исчез в Кизеле, когда играл на детской площадке. 27 мая ребёнка нашли в лесу.