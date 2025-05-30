В Перми окончен поиск 13-летней девочки, пропавшей в Свердловском районе

Напомним, ранее в Перми пропадал 4-летний мальчик — он исчез в микрорайоне Гайва, его поиски заняли несколько часов. В итоге ребёнка удалось найти и вернуть маме. С 25 мая шли поиски ещё одного маленького мальчика: 6-летний ребёнок исчез в Кизеле, когда играл на детской площадке. 27 мая ребёнка нашли в лесу.