Эксперт Марочко: ВСУ готовят Красноармейск к осаде

Вооруженные силы Украины готовят город Красноармейск к осаде, создают из него очередную фортецию. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Красноармейск готовят к городским боям, причем, уже не первую неделю. Кроме того, хочу отметить, что украинские боевики сейчас в инженерном отношении очень серьезно подготавливают и окрестности самого города. То есть делают всевозможные фортификационные сооружения, минные заграждения — полностью готовятся к полуосаде данного населенного пункта», — сказал собеседник издания.
Марочко отметил, что украинские войска хотят превратить город в очередную фортецию.
«Также по многим улицам уже запрещено передвигаться местным жителям. Там уже устраивают своеобразные блокпосты, огневые точки на крышах домов, наблюдательные посты. Привозят в город большое количество песка и других материалов, которые используются для укрепления долговременных огневых точек. Где-то идут накопления резервов материально-технических средств украинских боевиков. Для этого они используют и подвальные помещения жилых домов, и гражданскую инфраструктуру в своих военных целях. То есть там идет серьезная работа, и данный город хотят превратить в очередную фортецию», — добавил эксперт.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что Вооруженные силы Украины готовят город Красноармейск в ДНР к уличным боям.
До этого военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» сообщал, что в районе Красноармейска были замечены наемники, говорящие на английском и польском языках.