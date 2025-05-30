Эксперт Марочко: ВСУ готовят Красноармейск к осаде

«Также по многим улицам уже запрещено передвигаться местным жителям. Там уже устраивают своеобразные блокпосты, огневые точки на крышах домов, наблюдательные посты. Привозят в город большое количество песка и других материалов, которые используются для укрепления долговременных огневых точек. Где-то идут накопления резервов материально-технических средств украинских боевиков. Для этого они используют и подвальные помещения жилых домов, и гражданскую инфраструктуру в своих военных целях. То есть там идет серьезная работа, и данный город хотят превратить в очередную фортецию», — добавил эксперт.