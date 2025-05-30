Форвард Омского «Авангарда» Илья Каблуков вошел в историю КХЛ

Илья Каблуков за свою карьеру забросил 64 шайбы и сделал 133 результативные передачи. За годы своей карьеры Каблуков также защищал цвета ЦСКА, «Торпедо», «Атланта», СКА, «Амура» и московского «Динамо». Помимо этого, нападающий трижды становился обладателем Кубка Гагарина — дважды с питерским СКА и один раз с «Авангардом».