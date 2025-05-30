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Форвард Омского «Авангарда» Илья Каблуков вошел в историю КХЛ

Илья Каблуков завершил сезон с уникальным достижением.

Источник: Комсомольская правда

Форвард омского «Авангарда» Илья Каблуков провел свой 1000-й матч и завершил сезон с редким спортивным достижением. В 37 лет игрок стал участником рекордного 16-го розыгрыша Кубка Гагарина, а также удостоился награды «За верность хоккею». Об этом сообщается на официальном телеграм-канале КХЛ.

Илья Каблуков за свою карьеру забросил 64 шайбы и сделал 133 результативные передачи. За годы своей карьеры Каблуков также защищал цвета ЦСКА, «Торпедо», «Атланта», СКА, «Амура» и московского «Динамо». Помимо этого, нападающий трижды становился обладателем Кубка Гагарина — дважды с питерским СКА и один раз с «Авангардом».

Награда «За верность хоккею» стала признанием не только профессионализма игрока, но и его преданности спорту.

Сезон 2024/2025 для Ильи Каблукова стал особенным: он доказал, что даже после тысячи матчей способен поддерживать высочайший уровень игры и вдохновлять молодое поколение хоккеистов.

Ранее мы писали, что в Омске стартовал международный турнир «Evgeniya Cup».