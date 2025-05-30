Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июне

В то же время трамвай № 417 частично прекратит движение. В связи с ремонтом на улице Аксакова он не будет ходить от Московского вокзала до улицы Игарской. На время работ пассажирам предлагается воспользоваться автобусами № 88, № 19, № 38 и № 7.