Более 1,5 тысяч омских педагогов получили выплаты на профессиональное развитие

Более 1,5 тысяч омских педагогов получили единовременные выплаты на профессиональное развитие по решению Губернатора Виталия Хоценко. Данная инициатива направлена на стимулирование молодых специалистов и повышение качества образования в регионе.
С 2023 года, по инициативе главы региона, молодым педагогам, осуществляющим образовательную деятельность, предоставляется единовременная выплата, размер которой зависит от квалификации. Педагоги с первой квалификационной категорией получают 15 тысяч рублей, а специалисты с высшей категорией — 25 тысяч рублей.
«Необходимо не только привлекать в профессию выпускников, но и стимулировать молодых педагогов к профессиональному росту и повышению компетентности», — подчеркнул Виталий Хоценко.
С 2023 года выплату получили уже 1542 педагога. На выплату за первую квалификационную категорию могут претендовать специалисты в возрасте до 30 лет включительно, за высшую квалификацию — до 35 лет.
Среди получателей выплаты — учителя государственных и муниципальных школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, учителя-дефектологи, преподаватели школ искусств и среднего профессионального образования, а также тренеры-преподаватели.