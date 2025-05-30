Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров

Она уточнила, что без соблюдения этих условий размещение рекламы и прием гостей станет невозможным. Нововведения вводятся в рамках федерального эксперимента, который продлится до конца 2027 года.
Марнопольская также озвучила полный список требований к владельцам гостевых домов. Они смогут зарегистрировать только один объект. Услуги будут предоставляться только на основе личной собственности, арендаторы не допускаются. В рамках проекта рассматривается ограничение до 15 номеров и не более 45 человек одновременно. Кроме того, необходимо соблюдать нормы безопасности, включая обязательную установку противопожарных датчиков и выполнение санитарных требований. Новое строительство также будет ограничено, и новые объекты подлежат жестким градостроительным и санитарным нормам. Более 200 разрешений на строительство в Крыму уже отозваны.
«Вот этот закон о гостевых домах, это не точка в этой истории, это начало большой-большой работы. И дальше нам предстоит отстаивать интересы гостевых домов, уравнять их в законодательном нормативном поле, но не ущемляя их интересов как малых предпринимателей», — подчеркнула руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации.
Она указала на ряд нерешенных вопросов: отсутствие четкой позиции по видам разрешенного использования земли для таких объектов, сложности с налогообложением (в том числе завышенная ставка налога в 1,5% при сезонной работе), а также ограниченные возможности получения финансовой поддержки со стороны государства.
Эксперимент в Крыму и Севастополе станет проверкой модели, которую в дальнейшем планируют масштабировать на другие регионы страны. Собственникам гостевых домов уже сейчас рекомендуется изучить новые правила и внести свои объекты в реестр, чтобы избежать штрафов и сохранить доступ к туристическому рынку.
Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.
Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.