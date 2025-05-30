Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров

Марнопольская также озвучила полный список требований к владельцам гостевых домов. Они смогут зарегистрировать только один объект. Услуги будут предоставляться только на основе личной собственности, арендаторы не допускаются. В рамках проекта рассматривается ограничение до 15 номеров и не более 45 человек одновременно. Кроме того, необходимо соблюдать нормы безопасности, включая обязательную установку противопожарных датчиков и выполнение санитарных требований. Новое строительство также будет ограничено, и новые объекты подлежат жестким градостроительным и санитарным нормам. Более 200 разрешений на строительство в Крыму уже отозваны.