Актеры Джеки Чан и Ральф Маччио получили черные пояса по каратэ

Всемирная федерация каратэ (WKF) удостоила актёров Джеки Чана и Ральфа Маччио чёрных поясов, информирует пресс-служба организации.
Чёрный пояс представляет высшую ступень в системе каратистских поясов, олицетворяющих спортивный и духовный прогресс бойца. Двое кинодеятелей получили чёрные пояса из рук генерального секретаря WKF Тосихисы Нагуры в качестве награды.
Уточняется, что артисты удостоились поясов за многолетнюю популяризацию боевых искусств в мировой культуре.
«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям повсюду», — заявил президент организации Антонио Эспинос.
Джеки Чан появился на свет в 1954 году. Приобрёл мировую известность благодаря ролям в картинах «Доспехи Бога», «Час пик», «Полицейская история», «Разборка в Бронксе» и других. С юных лет увлекается кунг-фу. Снимался, в частности, вместе с Брюсом Ли.
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