Актеры Джеки Чан и Ральф Маччио получили черные пояса по каратэ

Джеки Чан появился на свет в 1954 году. Приобрёл мировую известность благодаря ролям в картинах «Доспехи Бога», «Час пик», «Полицейская история», «Разборка в Бронксе» и других. С юных лет увлекается кунг-фу. Снимался, в частности, вместе с Брюсом Ли.