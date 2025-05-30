Daily Star: Земле угрожает извержение супервулкана Кампи Флегрея

Учёные зафиксировали рост сейсмической активности в районе супервулкана Кампи Флегрей в Италии, пишет The Daily Star.
По словам специалистов по вулканической активности, извержение данного вулкана способно погрузить Землю в хаос.
«Учёные предупредили, что один из супервулканов мира пробуждается — извержение может привести к разрушительным последствиям для миллионов людей, живущих вокруг вулкан», — говорится в публикации.
В материале сказано, что за шесть месяцев в этом регионе зарегистрировано свыше трёх тысяч землетрясений. В мае текущего года произошли подземные толчки магнитудой 4,4, они стали самыми мощными за последние 40 лет.
Учёные заявляют, что 40 тысяч лет назад «мегаизвержение» Флегрейских полей (крупный вулканический район неподалёку от Неаполя) стало одной из «самых глобальных вулканических» катастроф в истории Земли. Если извержение повторится в настоящее время, что облака пепла появятся почти над всей Европой.
Флегрейские поля представляют собой ряд гигантских кальдер, которые остались после полного разрушения конуса вулкана. Последний раз супервулкан Кампи Флегрей извергался в 1538 году. Около 40 тысяч лет назад извержение могло быть одной из причин вымирания неандертальцев в Европе.