Daily Star: Земле угрожает извержение супервулкана Кампи Флегрея

Учёные заявляют, что 40 тысяч лет назад «мегаизвержение» Флегрейских полей (крупный вулканический район неподалёку от Неаполя) стало одной из «самых глобальных вулканических» катастроф в истории Земли. Если извержение повторится в настоящее время, что облака пепла появятся почти над всей Европой.