Как россияне отдыхают в июне 2025 года — когда ждать удлиненных выходных. Инфографика

День России отмечается 12 июня и традиционно считается выходным днем. Однако в этом году к нему добавился еще один день — пятница, 13 июня. Это связано с тем, что в нынешнем году 8 марта выпало на субботу, поэтому выходной перенесли на пятницу, 13 июня, добавив его к нерабочему дню 12 июня. Таким образом, россияне получат четыре выходных подряд. Рабочая неделя накануне праздников будет сокращенной: трудиться придется только 9 и 10 июня, а 11 числа рабочий день завершится на час раньше обычного. Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.