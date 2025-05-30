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Как россияне отдыхают в июне 2025 года — когда ждать удлиненных выходных. Инфографика

В июне 2025 года россиян ожидают дополнительные выходные в связи с празднованием Дня России — жители страны будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно. Такие продолжительные праздники связаны с переносом выходного дня с 8 марта.

Благодаря переносу выходного с 8 марта у россиян увеличатся праздники в июне.

В июне 2025 года россиян ожидают дополнительные выходные в связи с празднованием Дня России — жители страны будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно. Такие продолжительные праздники связаны с переносом выходного дня с 8 марта.

День России отмечается 12 июня и традиционно считается выходным днем. Однако в этом году к нему добавился еще один день — пятница, 13 июня. Это связано с тем, что в нынешнем году 8 марта выпало на субботу, поэтому выходной перенесли на пятницу, 13 июня, добавив его к нерабочему дню 12 июня. Таким образом, россияне получат четыре выходных подряд. Рабочая неделя накануне праздников будет сокращенной: трудиться придется только 9 и 10 июня, а 11 числа рабочий день завершится на час раньше обычного. Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.

Календарь выходных в июне 2025Фото: URA.RU.

Благодаря этому у граждан появится больше времени для отдыха, поездок на дачу и семейных дел. При этом специалисты советуют планировать отпуск с учетом количества рабочих дней в месяце: брать его в июле или октябре выгоднее, поскольку в эти месяцы по 23 рабочих дня, что положительно скажется на расчетах отпускных.