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За неделю в Красноярском крае зарегистрировали 1567 случаев укусов клещей

Данными поделились в краевом Роспотребнадзоре.

Данными поделились в краевом Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю 1567 жителей Красноярского края удалили клещей, среди которых 324 ребенка. С начала сезона клещи атаковали 7556 человек, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

Эти встречи с паразитами могут иметь серьезные последствия для здоровья. В регионе зафиксированы случаи заражения: 23 человека заболели энцефалитом, 22 — боррелиозом, а 3 — сибирским клещевым тифом. Из пострадавших пятеро — дети.

На данный момент численность клещей на 1 флаг-километр составляет 77 особей, что значительно превышает эпидемически безопасный уровень в 0,5.

Ранее рассказывали, что красноярцы получили фейковые письма о кишечных инфекциях на таре с газировкой.