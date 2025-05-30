За неделю в Красноярском крае зарегистрировали 1567 случаев укусов клещей

Эти встречи с паразитами могут иметь серьезные последствия для здоровья. В регионе зафиксированы случаи заражения: 23 человека заболели энцефалитом, 22 — боррелиозом, а 3 — сибирским клещевым тифом. Из пострадавших пятеро — дети.