В омский «Авангард» может перейти вратарь-рекордсмен

22-летний голкипер запомнился, в частности, тем, что в марте 2024 года установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за игру — в матче ВХЛ между «СКА-Невой» и АКМ он отразил 124 шайбы из 125, пропустив единственный гол лишь в пятом овертайме.