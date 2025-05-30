В омский «Авангард» может перейти вратарь-рекордсмен

В омский «Авангард» может перейти вратарь питерского СКА Артемий Плешков, сообщает телеграм-канал НППО | Новости и трансферы КХЛ.
22-летний голкипер запомнился, в частности, тем, что в марте 2024 года установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за игру — в матче ВХЛ между «СКА-Невой» и АКМ он отразил 124 шайбы из 125, пропустив единственный гол лишь в пятом овертайме.
В сезоне 2024/25 Плешков провел 23 матча, в которых у него 91,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,86.
Напомним, что Никита Серебряков тоже перебрался в Омск из СКА.
Отметим, ранее сообщалось, что омский «Авангард» может покинуть 27-летний вратарь Михаил Бердин, попавший в сферу интересов тольяттинской «Лады». Он может перейти в другую команду в результате обмена.