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В омский «Авангард» может перейти вратарь-рекордсмен

«Авангард» еще не сообщал о новых игроках в команде.

Источник: SuperOmsk.ru

В омский «Авангард» может перейти вратарь питерского СКА Артемий Плешков, сообщает телеграм-канал НППО | Новости и трансферы КХЛ.

22-летний голкипер запомнился, в частности, тем, что в марте 2024 года установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за игру — в матче ВХЛ между «СКА-Невой» и АКМ он отразил 124 шайбы из 125, пропустив единственный гол лишь в пятом овертайме.

В сезоне 2024/25 Плешков провел 23 матча, в которых у него 91,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,86.

Напомним, что Никита Серебряков тоже перебрался в Омск из СКА.

Отметим, ранее сообщалось, что омский «Авангард» может покинуть 27-летний вратарь Михаил Бердин, попавший в сферу интересов тольяттинской «Лады». Он может перейти в другую команду в результате обмена.