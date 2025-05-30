В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 28 градусов тепла

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице воздух прогреется до 26−28 градусов тепла. В ночь на субботу температура опустится до плюс 14 градусов.
Ветер будет южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23 — плюс 28 градусов. Ночью может похолодать до плюс 12 градусов.