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В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 28 градусов тепла

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23 — плюс 28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до 26−28 градусов тепла. В ночь на субботу температура опустится до плюс 14 градусов.

Ветер будет южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23 — плюс 28 градусов. Ночью может похолодать до плюс 12 градусов.