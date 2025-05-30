Красноярский космонавт Песков объяснил, как осуществляется проветривание на МКС

Недавно один из пользователей задал вопрос о том, как на станции удаляется углекислый газ, учитывая отсутствие окон. Песков отметил, что это действительно важный вопрос. Он пояснил, что в герметичном помещении отравление углекислым газом может произойти гораздо раньше, чем закончится кислород. На российском сегменте МКС функционирует система удаления CO2, известная как «Воздух». Эта система работает следующим образом: воздух проходит через пористый материал, подобный силикагелю, который задерживает молекулы углекислого газа, позволяя другим газам проходить. Затем патрон с этим веществом соединяется с вакуумом и нагревается, что позволяет удалить накопившийся CO2 и вернуть очищенный воздух обратно в атмосферу станции.