Красноярский космонавт Песков объяснил, как осуществляется проветривание на МКС

Недавно один из пользователей задал вопрос о том, как на станции удаляется углекислый газ, учитывая отсутствие окон. Песков отметил, что это действительно важный вопрос. Он пояснил, что в герметичном помещении отравление углекислым газом может произойти гораздо раньше, чем закончится кислород. На российском сегменте МКС функционирует система удаления CO2, известная как «Воздух». Эта система работает следующим образом: воздух проходит через пористый материал, подобный силикагелю, который задерживает молекулы углекислого газа, позволяя другим газам проходить. Затем патрон с этим веществом соединяется с вакуумом и нагревается, что позволяет удалить накопившийся CO2 и вернуть очищенный воздух обратно в атмосферу станции.
Космонавт также ответил на вопросы о стирке одежды. По его словам, космонавты не стирают вещи, а утилизируют их в грузовых кораблях, так как стиральные машины для космоса пока не разработаны. Новые штаны космонавты получают раз в месяц, шорты — каждые две недели, а комплект из футболки, трусов и носок рассчитан на три полных дня.
Некоторые читатели интересовались наличием растений на борту и их влиянием на психологическое состояние экипажа. Песков пояснил, что зелень на станции присутствует только на фотографиях. Хотя он был бы рад иметь возможность вырастить свежие овощи и зелень, основное время космонавтов занимает работа с оборудованием для сбора научных данных. Он подчеркнул, что более автоматизированные системы жизнеобеспечения способствуют более эффективной работе экипажа.
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