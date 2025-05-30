Блогерам Приангарья напомнили об ответственности за репосты с других страниц в соцсетях

Это закреплено в федеральном законе «О связи», напоминает пресс-служба областного правительства. Если информации о регистрации в РКН в соцсетях или телеграм-канале нет, рекламодатели не вправе размещать на таких ресурсах рекламу, а другие страницы и каналы не могут делать репосты их сообщений. Владельцам незарегистрированных страниц нельзя собирать пожертвования на свою деятельность.
На портале «Госуслуги» размещена подробная информация о процедуре регистрации с ответами на возможные вопросы. Здесь же можно узнать о том, какая ответственность предусмотрена за нарушение установленных правил. «Это ответственность не только за отсутствие регистрации страниц с более 10 тыс. подписчиков и за рекламу на таких ресурсах, но и за репосты. В Иркутской области широкое распространение получили телеграм-каналы, которые нередко дублируют информацию с других страниц. На “Госуслугах” четко написано: репост с канала, не включенного в перечень Роскомнадзора, может иметь последствия для того, кто такой репост сделал. Например, если канал, продублировавший информацию, включен в перечень Роскомнадзора, его могут из этого реестра удалить», — прокомментировал министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
Напомним, регистрации подлежат страницы и блоги на платформах ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Пикабу, Likee, LiveJournal, Pinterest, Rutube, Telegram, TikTok, Twitch, Yappy, YouTube. Заявление на регистрацию можно подать через портал «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru/651371/1/form. Это необходимо сделать как физическим, так и юридическим лицам. C подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: www.gosuslugi.ru/help/faq/subcategory/connection/page_registration.