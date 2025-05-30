Блогерам Приангарья напомнили об ответственности за репосты с других страниц в соцсетях

На портале «Госуслуги» размещена подробная информация о процедуре регистрации с ответами на возможные вопросы. Здесь же можно узнать о том, какая ответственность предусмотрена за нарушение установленных правил. «Это ответственность не только за отсутствие регистрации страниц с более 10 тыс. подписчиков и за рекламу на таких ресурсах, но и за репосты. В Иркутской области широкое распространение получили телеграм-каналы, которые нередко дублируют информацию с других страниц. На “Госуслугах” четко написано: репост с канала, не включенного в перечень Роскомнадзора, может иметь последствия для того, кто такой репост сделал. Например, если канал, продублировавший информацию, включен в перечень Роскомнадзора, его могут из этого реестра удалить», — прокомментировал министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.