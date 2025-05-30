Кнутов: поставка 100 ракет для Patriot не спасет Киев, их хватит на неделю

«Учитывая подготовку украинских расчетов и их психическую неустойчивость, говорить о том, что 100 ракет — это много, я бы не стал. В начале этой недели были опубликованы стрельбы комплекса Patriot, когда буквально за несколько секунд выпускается пять или шесть ракет. Так стрельба не ведется, ее в шутку называют зенитно-ракетный заградительный огонь. Это указывает на то, что боевой расчет в паническом состоянии выпустил практически половину боекомплекта», — отметил эксперт.