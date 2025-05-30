Кнутов: поставка 100 ракет для Patriot не спасет Киев, их хватит на неделю

Поставка 100 ракет для комплексов Patriot не спасет Украину, их хватит всего на неделю, учитывая подготовку украинских расчетов и их психическую неустойчивость. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее газета The New York Times писала, что США одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину.
«Учитывая подготовку украинских расчетов и их психическую неустойчивость, говорить о том, что 100 ракет — это много, я бы не стал. В начале этой недели были опубликованы стрельбы комплекса Patriot, когда буквально за несколько секунд выпускается пять или шесть ракет. Так стрельба не ведется, ее в шутку называют зенитно-ракетный заградительный огонь. Это указывает на то, что боевой расчет в паническом состоянии выпустил практически половину боекомплекта», — отметил эксперт.
С учетом, что за несколько секунд было выпущено 5−6 ракет, то 100 ракет хватит максимум на 15−20 стрельб, добавил Кнутов.
«15−20 стрельб — это неделя максимум. Поэтому поставка 100 ракет Patriot Украину не спасет, она будет находиться в тяжелейшем положении с точки зрения защиты с воздуха», — резюмировал военный эксперт.
Telegram-канал ANNA NEWS со ссылкой на украинские ресурсы писал, что система ПВО Patriot лишилась всех ракет, пытаясь сбить единственную цель на Украине.
Начальник управления коммуникаций командования ВСУ Юрий Игнат жаловался, что Patriot испытывает сложности в борьбе с российским ракетным комплексом «Искандер».