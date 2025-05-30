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Пушилин: Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян

Азовское море быстро нагревается и имеет продолжительный сезон купания.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Азовское море обладает рядом преимуществ, благодаря которым его можно использовать в качестве еще одной курортной зоны для россиян. Он отметил, что уже ведется работа над разработкой мастер-планов по развитию всего побережья региона.

По словам Пушилина, Азовское море быстро нагревается и имеет продолжительный сезон купания — с мая по октябрь. Кроме того, море богато минералами и полезными элементами, такими как йод, что делает его особенно привлекательным для оздоровительных целей. Эти особенности планируют включить в стратегические программы развития побережья.

Глава республики подчеркнул, что использование моря как курортной зоны станет важной частью комплексных планов по развитию региона. В рамках форума дорожных инициатив, проходящего в Сириусе, он рассказал о намерениях сделать Азовское море полноценным здравницам для отдыхающих и оздоровления населения.

Ранее Пушилин высказался о восстановлении Донбасса, отметив, что регион может встать на ноги так же, как это происходило с территориями в годы после Великой Отечественной войны.