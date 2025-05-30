Пушилин: Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Азовское море обладает рядом преимуществ, благодаря которым его можно использовать в качестве еще одной курортной зоны для россиян. Он отметил, что уже ведется работа над разработкой мастер-планов по развитию всего побережья региона.